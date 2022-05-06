Sakarya'da bir ayda 117 şüpheli tutuklandı, 23 kişi sınır dışı edildi

Sakarya'da Nisan ayı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 1258 şüpheliden 117’si tutuklandı, 23 kişi ise sınır dışı edildi.

Sakarya'da nisan ayında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1258 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 67’si tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 5, en çok 29 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 50 şüpheli de tutuklandı.



Şok uygulamalar

Nisan ayı içinde ekiplerce gerçekleştirilen şok uygulamalarda da 41 ruhsatsız tabanca, 24 ruhsatsız tüfek, 19 kurusıkı tabanca, 328 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 21 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Nisan ayı içinde kayıp olarak aranan 21 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Kumar ile mücadele doğrultusunda, 3 kişiye adli işlem yapılırken, 18 kişiye idari işlem yapıldı. Düzensiz göçmenle mücadele çerçevesinde de 23 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı edildi.

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