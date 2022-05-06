Serdivan Belediyesi’nden Emlak Vergisi hatırlatması

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Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen emlak vergisine ait taksit ödemelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Serdivan Belediyesi, birinci taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğunu belirterek, vatandaşlara geç kalınmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Vatandaşların Serdivan Belediyesi veznelerinden veya www.serdivan.bel.tr internet adresine girerek ebelediye üzerinden günün her saatinde kredi kartıyla borç ödeme işlemleri yapılabilecek.

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