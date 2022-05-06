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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya kısıtlamasız bir yaza hazırlanıyor

İHA

Sakarya kısıtlamasız bir yaza hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çoğalan sinekböcek oluşumunu önlemek, mikropları yok etmek ve ‘larva mücadelesi’ için ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemine sahada 7 farklı ekiple başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her alanda yaz mevsimi için hazırlıklara başladı. Kentin her bölgesinde park, bahçe, sosyal alanları yoğun ve kalabalık günlere hazırlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, özellikle 2 buçuk yıllık kısıtlama döneminden sonra toplumsal hareketliliğin artması beklenen bölgelere müdahale ediyor.
Vatandaşları virüs ve mikroplara karşı korumak ve havaların ısınmasıyla artan her türlü sinek oluşumunu önlemek için dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları başladı. Büyükşehir, çalışmalar için 8 farklı saha ekibi oluşturdu. Özellikle Millet Bahçesi, Sakarya İl Ormanı, Kent Park (Aziz Duran Parkı), Sakarya Park, Korucuk, Yenikent, Karaman Park ve Ayçiçeği Vadisi gibi noktalarda dezenfeksiyon işlemi başladı.
Bunların yanında özellikle çocukların mikroplardan uzak tutulması için tüm parklarda çalışma yapılıyor. Ayrıca sinekböcek oluşum aşamasında ortaya çıkan larvaların yo edilmesi için de faaliyetlere başlandı. Sulak, sazlık ve kent merkezlerindeki otluk alanlarda işlem sürüyor. İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları şehir merkezi ve tüm ilçeleri kapsıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl uzun aradan sonra kısıtlamaların kaldırılması sebebiyle mevsimsel rutin işlemlerini artırdı ve bu konuya hassasiyetle yaklaşıyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nden yapılan açıklamada, “Doğal bir cennet olan ve doğanın her rengini görebileceğimiz Sakarya'da bu yıl güzel planlar yapabildiğimiz bir yaz mevsimine giriyoruz. Ancak mevsim başlangıcında mikroplara, virüslere, sinek ve böcek oluşumuna karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı korumak için çalışmalarımıza bu yıl ağırlık verdik. Her bir vatandaşımıza huzur dolu, temiz ve güvenli alanlarda vakit geçirebilecekleri bir ortam sunabilmek için şehrin her bölgesinde çalışıyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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