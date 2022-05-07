Kontrolden çıkan otomobil uçuruma metreler kala durdu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma metreler kala durdu. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.
Kaza, Kazımiye Mahallesi yolu, Esentepe tesisleri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi istikametinde seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 54 ADP 757 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole düştü. Uçuruma metreler kala durabilen otomobilde sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin yardımı neticesinde otomobilden çıkartılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.