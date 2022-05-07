Alev alev yanan ambalaj atığı toplama kamyonu kullanılamaz hale geldi

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonu alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serdivan ilçesi yazlık Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe belediyesine ait ambalaj atığı toplama kamyonu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken çöp kamyonu kullanılamaz hale geldi.

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