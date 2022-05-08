Sakaryaspor’un Spor Toto 1. Lig serüveni Ligin 13. haftasında oturduğu zirve koltuğundan şampiyon olarak kalktı

2011 yılında PlayOff finalini kazanarak 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, daha sonra yeniden alt liglere düştü ve 10 yıl verdiği mücadele sonrası 20212022 sezonunun 37. haftasında şampiyonluğu garantileyerek 1. Lig özlemine son verdi. Son 10 yılda 6 sezon 2. Lig ve 4 sezon 3. Lig serüveni yaşayan yeşilsiyahlı takım yeni başarılar hedefliyor.

Türkiye'nin köklü takımlarından Sakaryaspor, en son mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'den 20112012 sezonunda küme düştü. 20122013 sezonunda ekonomik sıkıntılarla TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakarya temsilcisi, topladığı 21 puanla ligi son sırada bitirerek 3. Lig'e geriledi. Sakaryaspor, maddi sıkıntıların devam ettiği 20132014 sezonunda son maçta berabere kalarak averajla lige tutunmayı başardı. 20142015 sezonuna transfer yasağını kaldırarak şampiyonluk parolasıyla başlayan Sakarya temsilcisi, ligi 57 puanla 3. sırada bitirerek playofflara katıldı. Playoff yarı finalinde rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geçen Sakaryaspor, finalde ise Ankara Demirspor'a yenilerek 2. Lig'in kapısından döndü. Sakaryaspor, 20152016 sezonunda istediği sonuçları alamadı ve ligi 12. sırada bitirdi. 20162017 sezonunda 3. Lig'de 4. sezonuna başlayan yeşilsiyahlı ekip, ligi 2. sırada bitirerek tekrar playofflara katılma hakkı kazandı. Playoff yarı finalinde rakibi Bayrampaşa'yı eleyen Sakaryaspor, finalde karşılaştığı Diyarbekirspor'u uzatmalarda yenerek 4 sezonun ardından tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi.



Finallerin üzülen takımı

Sakaryaspor, 2. Lig'de mücadele ettiği 5 sezon boyunca 3 final kaybederek, Spor Toto 1. Lig'in kapısından döndü. 20172018 sezonunu 5. sırada tamamlayarak playofflara katılan Sakaryaspor, çeyrek finalde Bandırmaspor, yarı finalde Gümüşhanespor'u geçti. Finalde Afjet Afyonspor'a 21 yenilen Sakaryaspor, 1. Lig umutlarını gelecek sezona bıraktı. 20182019 sezonunda kendisine 4. sırada yer bulan Sakaryaspor, playoff çeyrek ve yarı finallerinde Samsunspor ve Sarıyer'i eleyerek finale çıktı. Finalde Fatih Karagümrük'e 20 yenilen Sakaryaspor, üst üste 2’nci kez 1. Lig'in kapısından döndü. Sakaryaspor, 20192020 sezonunu 5. sırada kapatarak katıldığı playoffların çeyrek finalinde Ankara Demirspor'a yenilerek elendi. 20202021 sezonunu 2. sırada tamamlayan Sakarya temsilcisi, playofflarda Silahtaroğlu Van Spor Kulübü ve Kırşehir Belediyespor'u geride bırakarak finale yükseldi. Playoff finalinde komşusu Kocaelispor'a 40 yenilerek 1. Lig umutlarını bir sonraki sezona bırakan Sakaryaspor, 2. Lig'de mücadele ettiği 5 sezonda 3 final kaybetti.



Ligin 13. haftasında oturduğu zirve koltuğundan şampiyonlukla kalktı

Geçmişinde Türkiye kupası bulunan ve futbol tarihine önemli oyuncular kazandıran Sakaryaspor, 20112012 yılında mücadele ettiği 1. Lig hasretine aradan geçen 11 yılın ardından ulaştı. 20212022 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Sakaryaspor, ilk 8 hafta 14 puanla kendine 7'nci sırada yer bulurken ligin 9. haftasından itibaren 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçti. Ligin 13. haftasında ise zirve koltuğuna oturan yeşil siyahlılar, 23 hafta liderliğini sürdürürken ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibinin 10 puan önüne geçerek Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı garantiledi. Sakaryaspor, 38. hafta ve son maçında rakibine 10 mağlup olarak 25 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 9 beraberlikle hanesine 84 puan yazdırdı. 75 kere rakip fileleri havalandıran yeşilsiyahlılar, kalesinde ise 24 gol gördü.

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