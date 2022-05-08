1800 sporcunun ter döktüğü şampiyona Sakarya’da devam ediyor

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) tarafından Sakarya’da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri devam ediyor. Yaklaşık 1800 sporcunun katıldığı şampiyona yarın tamamlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'na 56 şehirden 386 kulüp ve yaklaşık 1800 sporcu katılıyor. Kadın ve erkek sporcular ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde birbirlerine üstünlük kurabilmek için şampiyonanın 4’ncü gününde tatamide mücadele ediyor. 21 yaş altı erkekler ve kadınlarda kumite ile milli takım ön seçme müsabakalarının yapıldığı 4. gün karşılaşmalarını TKF Başkan Aslan Abid Uğuz tribünlerden izledi.

Kata ve kumitede milli takım seçme müsabakalarının gerçekleştirileceği 5. günün ardından ise şampiyona tamamlanacak.

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