Sakarya'da ölü yunus balığı karaya vurdu

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahile ölü yunus balığı vurdu.

Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkiinde sahile ölü yunus balığı vurdu. Sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yavru yunus balığını görünce yanına yaklaştı. Balığın öldüğünü fark edince şaşıran vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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