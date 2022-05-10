İş yerinden 10 bin liralık telefonu çalan çocuktan şikayetçi olmadı



Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde İsmail Şimşek, iş yerinin vitrininden telefon çalan, çevredekilerin yardımıyla yakaladığı 15 yaşındaki çocuktan şikayetçi olmadı. Şimşek, neden yaptığını sorduğu çocuktan "Bu telefonu çok istiyordum" cevabını alınca şikayetçi olmadığı ifade etti.

Olay dün, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Pasajdaki telefon bayisine giren çocuk, iş yeri sahibi İsmail Şimşek´in üst kata çıkmasını fırsat bilip vitrinde bulunan telefonu montunun cebine koyarak çaldı. Çocuk, Şimşek´in aşağıya indiğini görünce koşarak kaçtı. İsmail Şimşek, "Hırsız yakalayın" diye bağırınca çevredekiler çocuğu yakaladı. Telefonu alan İsmail Şimşek, 15 yaşında olduğunu öğrendiği çocuk hakkında şikayetçi olmadı.

Çocuğun üst kata çıkmasını fırsat bildiğini belirten İsmail Şimşek, "Çocuğa yaşını sordum. 15 dedi. `Neden çaldın bu telefonu?´ dedim. 'Abi ben bu telefonu çok istiyordum' dedi. Açıklaması değişik geldi, şikayetçi olmadım" dedi.

Çalınan telefonun 10 bin TL değerinde olduğunu söyleyen İsmail Şimşek, yaşadığı olayın ardından telefonları açık vitrinden alıp kapalı alanda sergilediğini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-05-10 10:18:22



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