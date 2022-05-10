İlkokul öğrencileri, eTwinning ile değerleri öğrendi

Türkiye, Polonya ve İspanya ile çalışmalara başlayan Angel eTwinning Projesinde öğrenciler, sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, dayanışma ve birlik gibi değerleri öğrenmek amacıyla çeşitli etkinliklere imza attı.

Ferizli TİS Halit Narin İlkokulu’ndan Melda Koç, Mehmet Demir İlkokulu, Şehit Ahmet Akyol İlkokulu ve 75.yıl İlkokulu öğretmenlerinin olduğu ‘Angel eTwening’ projesinde sona doğru gelindi. Türkiye, Polonya ve İspanya ile çalışmalara başlayan projede öğrenciler, sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, dayanışma ve birlik gibi değerleri öğrenmek amacıyla çeşitli etkinliklere imza attı. Proje çerçevesinde okul temizliği hususunda arkadaşlarını bilinçlendiren öğrenciler, atık malzemelerden tasarımlar yaparak dijital becerilerini geliştirdiler. Ayrıca çocuklar, etkinlikler çerçevesinde farklı kültürlerden de arkadaş kazandılar.

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