Haber alınamayan eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve Karasuspor Kulübü’nün eski başkanı olduğu öğrenilen Burhan Erdoğan (54) evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İncilli Mahallesi Stat Caddesi üzerinde ikamet eden Karasuspor Kulübü eski başkanı Burhan Erdoğan’dan (54), bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir eşliğinde girilen evde Erdoğan’ın yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken hayatını kaybeden Erdoğan’ın tansiyon hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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