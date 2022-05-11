Ata toprağı Sakarya’ya ulaştı Düzenlenen tören ardından emanetler, Düzce’ye doğru yola çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak Samsun'a götürülmek üzere yola çıkarılan toprak ve Türk bayrağı Sakarya’ya ulaştı. Sapanca ilçesinde düzenlenen tören sonrasında Sakaryalı bisiklet sporcularına teslim edilen emanetler, Düzce’ye doğru yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisikletçiler tarafından önceki gün İpsala Sınır Kapısı'na getirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Sakarya'ya ulaştırıldı. Sapanca ilçesinde karşılanan emanetler ve sporcular için Sapanca Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törende, Kocaelili bisiklet sporcularından toprağı teslim alan ilçe Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, toprakla birlikte getirilen Türk bayrağını Sakaryalı bisiklet sporcularına teslim etti. Sporcular, aldıkları emanetleri Düzce’nin Gümüşova ilçesine kadar taşıyacak. SelanikSamsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs günü Samsun'da olacak. Emaneti kendilerine ulaştırdıkları için sporculara teşekkür eden Kaymakam Canpolat, “Bayrağımızı ve toprağı teslim alarak Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği sporcularına yarın Düzce Gümüşova’da teslim etmeleri için Sakarya ekibine teslim ediyoruz. Yolları açık olsun’’ dedi.

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