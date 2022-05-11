Ata toprağı Sakarya’ya ulaştı Düzenlenen tören ardından emanetler, Düzce’ye doğru yola çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata toprağı Sakarya’ya ulaştı Düzenlenen tören ardından emanetler, Düzce’ye doğru yola çıktı

İHA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak Samsun'a götürülmek üzere yola çıkarılan toprak ve Türk bayrağı Sakarya'ya ulaştı. Sapanca ilçesinde düzenlenen tören sonrasında Sakaryalı bisiklet sporcularına teslim edilen emanetler, Düzce'ye doğru yola çıktı.

Ata toprağı Sakarya’ya ulaştı Düzenlenen tören ardından emanetler, Düzce’ye doğru yola çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak Samsun'a götürülmek üzere yola çıkarılan toprak ve Türk bayrağı Sakarya’ya ulaştı. Sapanca ilçesinde düzenlenen tören sonrasında Sakaryalı bisiklet sporcularına teslim edilen emanetler, Düzce’ye doğru yola çıktı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisikletçiler tarafından önceki gün İpsala Sınır Kapısı'na getirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Sakarya'ya ulaştırıldı. Sapanca ilçesinde karşılanan emanetler ve sporcular için Sapanca Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törende, Kocaelili bisiklet sporcularından toprağı teslim alan ilçe Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, toprakla birlikte getirilen Türk bayrağını Sakaryalı bisiklet sporcularına teslim etti. Sporcular, aldıkları emanetleri Düzce’nin Gümüşova ilçesine kadar taşıyacak. SelanikSamsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs günü Samsun'da olacak. Emaneti kendilerine ulaştırdıkları için sporculara teşekkür eden Kaymakam Canpolat, “Bayrağımızı ve toprağı teslim alarak Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği sporcularına yarın Düzce Gümüşova’da teslim etmeleri için Sakarya ekibine teslim ediyoruz. Yolları açık olsun’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karasu’da festival gibi uygulama
YEREL HABERLER Karasu’da festival gibi uygulama
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar
YEREL HABERLER Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar
Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı İş merkezinin çatısına çıkan genç için ekipler harekete geçti
YEREL HABERLER Telefonunun çalındığını iddia ederek çatıya çıktı İş ...
Sakarya'da trafik etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da trafik etkinliği düzenlendi
Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi
YEREL HABERLER Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık ...
‘Bisiklet Dostu Şehir’den bisiklet turu çağrısı
YEREL HABERLER ‘Bisiklet Dostu Şehir’den bisiklet turu çağrısı
Anadolu Otoyolu’nun o güzergahını kullanacaklar dikkat Hendek ile Gümüşova gişeleri arası 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu’nun o güzergahını kullanacaklar ...
Akyazı’nın yeni sosyal tesisi açılışa gün sayıyor
YEREL HABERLER Akyazı’nın yeni sosyal tesisi açılışa gün sayıyor
Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince ...
Haber alınamayan eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan eski kulüp başkanı evinde ölü ...
Yangını söndürmek isterken yanmıştı, dehşet anları kameralara yansıdı Alev alev yanan barakadan vatandaşın kendini dışarı attığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Yangını söndürmek isterken yanmıştı, dehşet anları ...
Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı Yemek yaparken çıkan yangın faciaya sebep oldu: Yanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde ...
YÖK Başkanı Özvar: “SUBÜ’yü ayrı bir yerde konumlandırıyoruz”
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar: “SUBÜ’yü ayrı bir yerde ...
Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İlkokul öğrencileri, eTwinning ile değerleri öğrendi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri, eTwinning ile değerleri öğrendi
Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu
Büyükşehir’in devleri kritik virajda
YEREL HABERLER Büyükşehir’in devleri kritik virajda
Çocuklarda ev kazaları ölüm ve kalıcı sakatlıklara sebep olabilir
YEREL HABERLER Çocuklarda ev kazaları ölüm ve kalıcı sakatlıklara ...
Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
Başkan Kılıç: “İlçemizin cadde ve sokaklarını yenilemeye devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “İlçemizin cadde ve sokaklarını ...
Duble yolda feci kaza: Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Duble yolda feci kaza: Kamyonun altına giren otomobil ...
Başkan Işıksu: “Tempoyu yükselttik, açılışlar çok yakında”
YEREL HABERLER Başkan Işıksu: “Tempoyu yükselttik, açılışlar çok ...
Yükseköğretimde değişim yönetimi SUBÜ’de konuşulacak
YEREL HABERLER Yükseköğretimde değişim yönetimi SUBÜ’de konuşulacak
İş yerinden 10 bin liralık telefonu çalan çocuktan şikayetçi olmadı
YEREL HABERLER İş yerinden 10 bin liralık telefonu çalan çocuktan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.