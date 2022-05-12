Geyve'de 500 metrelik kanalizasyon altyapısı oluşturulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Geyve'de 100 haneye ulaşan 500 metrelik kanalizasyon altyapısının inşası için işleme başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, güney ilçelerde altyapının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Pamukova, Taraklı ve Geyve ilçelerinde son dönemde binlerce vatandaşın ihtiyacına cevap veren yağmur ve kanalizasyon altyapısını yenileyen SASKİ, son olarak Geyve İnciksuyu Mahallesi’nde işleme başladı. Yeni yerleşimin yoğun olduğu bölgede yaklaşık 100 hanenin kanalizasyon altyapısını oluşturacak olan 500 metrelik hattın yapımına başlandı. Çalışma tamamlandığında bölge, uzun yıllar hizmet verecek bir altyapıya sahip olacak.

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