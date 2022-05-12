Sakarya'da keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası Yeşil ve mavinin ilkbaharla buluştuğu Büyük Akgöl Sulak Alanı hayran bırakıyor

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yeşil ve mavi tonlarıyla ilkbahar güzelliğini ortaya koyan Büyük Akgöl Sulak Alanı, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Karasu ve Ferizli ilçeleri arasında, Sakarya nehrinin biriktirdiği alüvyonların etkisiyle oluşan göl, yeşil ile mavi tonlarıyla doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı sulak alan içerisinde kerevit, tatlısu levreği, yayın, kızılkanat gibi birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Bölge halkının uğrak noktası olan göl, tatilcilerin yeni adresi haline gelmeye başladı. Ramazan Bayramı’nda bölgede biraz da olsa yoğunluğun oluştuğunu belirten mahalle sakini Recai Mavi, ailesiyle piknik ve temiz hava almak için sık sık bölgeye geldiğini söyledi. İstanbul’dan gelen Özcan Kandemir ise göl ve çevresinin güzelliğinden bahsederek doğaseverleri bölgeye davet etti.



“Keşfedilmeyi bekleyen doğa incisi bir yer diyebiliriz”

Ailesiyle bölgeye sık sık piknik yapmaya geldiğini belirten mahalle sakini Recai Mavi, “Gölkent Ferizli’nin bir mahallesi, keşfedilmemiş bir mahalle. Keşfedilmeyi bekleyen güzel bir gölümüz var burada. Bu bölgeyi karavancılar yeni yeni keşfetmeye başladı, bayramda biraz yoğunluk oluştu burada. Burası için keşfedilmeyi bekleyen doğa incisi bir yer diyebiliriz. Bizler de ailemizle piknik yapıyor ve temiz hava alıyoruz. Herkes buraya ailesi ile gelebilir. Bu saklı cennette güzel vakit geçirebilir” derken sulak alana ilk defa gelen Özcan Kandemir, “İstanbul’dan buraya geldim. Daha önce gezmediğim bir rotayı gezmek istedim. Buraları ilk defa keşfediyorum. Güzel, sakin ve keşfedilmemiş bakir yerler. Gelmeye değer” dedi.

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