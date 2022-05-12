Adatıp Hastanesi Hemşireler Gününü kutladı

Her yıl tüm dünyada da hatırlanan Hemşireler günü, Özel Adatıp Hastanesi'nde etkinliklerle kutlandı.

Hastane yönetimi, sabah saatlerinde ilk önce Başhemşire Mustafa Ayhan ve yardımcılarını ziyaret ederek, günün anlamına istinaden çiçek takdim etti. Ardından hastanede görev yapan tüm hemşireler, görev yerlerinde tek tek ziyaret edilerek kutlandı. Akşam üstü saatlerinde gerçekleştirilecek olan kokteylle Hemşireler Günü etkinlikleri tamamlanacak olup, diğer kutlamalar hafta boyunca devam edecek.

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