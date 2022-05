Adapazarı Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik sunduğu hizmetlerle takdir toplamaya devam ediyor. Engelli Araçlar Bakım Atölyesi, Engelsiz Danışma Hizmetleri Ofisi ve tüm projelerde erişilebilirliğe uygunluk çalışmaları ile Engelsiz Adapazarı için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel. Zihinlerdeki engellerin tamamen kalktığı bir dünya temennisiyle” dedi.

Adapazarı Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran hizmetleri ile takdir toplamaya devam ediyor. Engellilerin zarar gören, bozulan araçlarının tamiratını yapan Adapazarı Belediyesi Engelli Araçlar Bakım Atölyesi’ne çevre ilçe ve illerden de talep var. İlçe belediyelerin yanında il dışından da birçok belediye, tamir ihtiyacı olan araçları Adapazarı’na göndererek ücretsiz bakımını yaptırıyor. Dağdibi Mahallesi’ndeki Teknik Birimler Şantiyesinde bulunan tamir ve bakım atölyesinde, parçaları bulunan engelli araçlar hemen gününde tamir edilerek engelli vatandaşların evine teslim ediliyor. Parçası olmayan araçlarda temin süresi dâhilinde çalışma yapılarak ilgili sorun hızla çözülüyor. İlçelerde ve il dışında bozulan araçlar ise ilgili belediyeler tarafından bakım atölyesine ulaştırılarak bakımı yapılıyor. Atölyenin ayrıca engelli vatandaşlara bulunduğu yerde hizmet sunan bir aracı da bulunuyor.

Adapazarı Belediyesi Merkez Binasında hizmet sunan Engelsiz Danışma Hizmetleri Ofisi’nde ise engelli vatandaşların talep ve önerilerini dikkate alınarak hızla çözüm üretiliyor. Belediyenin hayata geçirdiği tüm projelerde de erişilebilirliğe uygun düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Engelliler için etkin hizmetler sunmak hedefiyle başlattıkları çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “1016 Mayıs Engelliler Haftasında bir kez daha vurgulamak istedik. Engelli hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm gayreti hizmet sunduğumuz her alanda gösteriyor, sunduğumuz eşit hizmetle engelli kardeşlerimizin de hamdolsun takdirini kazanıyoruz. Hayatı paylaşmamıza asla engel yok. Onların gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel. Zihinlerdeki engellerin tamamen kalktığı bir dünya temennisiyle” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.