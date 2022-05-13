Serdivan’da hayata geçirilen 6 milyon TL’lik projede sona gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin Serdivan ilçesinde çalışmalarını başlattığı 6 Milyon TL’lik altyapı yatırımında sona gelindi. Toplam 5 bin 300 metre atıksu hattı tamamlanan projede vatandaşların hizmetine sunulacak Atıksu Terfi Merkezi çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından çalışmaları başlatılan ve kısa sürede sona gelinen Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Kanalizasyon Hattı Projesi’nde bölgenin atıksularını Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak Paket Terfi Merkezi kurulumu gerçekleştirildi. Toplamda 5 bin metre atıksu hattı ve 300 metre atıksu terfi hattı tamamlanan projede Atıksu Terfi Merkezi kurulumu ile birlikte sona gelindi. Montaj çalışmalarının ardından bölgede vatandaşların hizmetine sunulacak yeni hat ve terfi merkezi sayesinde uzun yıllardır altyapı sorunu yaşayan bölgenin sorunu kesin çözüme kavuşacak.

Çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’nın dört bir yanında sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarımız sayesinde şehrimizde sorunlara kesin çözüm bulurken, aynı zamanda Sakarya’nın artan nüfus ve gelecek şehir planlarını düşünerek şehrimizin altyapısını geleceğe hazırlıyoruz. Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Yurtlar ve Hisar Evler bölgesinde devam eden atıksu sorununu aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımız sayesinde kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Paket Terfi Merkezi montajından sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız projemiz sayesinde bölgenin evsel atıksularını doğaya zarar vermeden güvenli bir şekilde Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracağız. Bölgeye ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.