Görme engelli vatandaşın komedi gösterisi kahkaha tufanı estirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli görme engelli vatandaşın sergilediği “Körona” adlı tek kişilik gösteri kahkaha tufanı estirdi. Gösteriyi sunan görme engelli Savaş Saygılı, "Ben görme engelliyim, sevme engelli değilim. Herkesi kalpten seviyorum” dedi.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli görme engelli Savaş Saygılı, Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda "Körona" isimli tek kişilik ücretsiz komedi gösterisini sundu. Kahkaha dolu anların yaşandığı gösteride izleyiciler salonu tamamen doldurdu.

Sonradan görme engelli olduğunu ve başından geçen olayı esprili anlatımıyla izleyicilere aktaran Saygılı, gösterisinde ‘Görme engelliyim ama sevme engelli değilim’ mesajı verdi. Programın sonunda Saygılı, sahnede bayrak açan çocuklarla birlikte gençlik marşını seslendirirken, izleyiciler de eşlik etti. Program sonrasında konuşan İlçe Mili Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Saygılı’ya teşekkürlerini sundu. Ardından Savaş Saygılı’nın eşi Sunay Saygılı da sahneye gelerek, eşinin her zaman destekçisi olduğunu aktardı. Gösteriyi izleyen seyirciler ise Saygılı’nın başaralı bir performans sergilediğini söyledi.



“Ben görme engelliyim, sevme engelli değilim”

Savaş Saygılı, “Çok heyecanlıyım, ne diyeceğimi bilemiyorum, insanların burada olmaları beni çok mutlu ediyor. Sevgi güzel bir şey. İnsanlar gülsün diye espriler buldum. Lütfen herkes gülsün, sevsin, sevilsin. Ben görme engelliyim, sevme engelli değilim. Herkesi kalpten seviyorum” dedi.



“Böyle güzel bir insanla günümüzü tamamlıyoruz”

Mesai arkadaşına sergilediği gösteriden dolayı teşekkür eden Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, “Savaş Bey ile biz mesai arkadaşıyız, bizim dairemizde çalışıyor. Böyle güzel bir insanla günümüzü tamamlıyoruz. Kendisine hepiniz adına kucak dolusu sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Bu yaşam dolu, sevinç dolu yüzünden gülücükler hiçbir zaman eksilmesin diyorum, hepiniz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.