Barakada çıkan yangında yaralanan besici, hayatını kaybetti

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'da barakada yemek yaparken çıkan yangında yaralanan Hayati Özcan (66), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynarca ilçesi Orta Mahalle'de geçen salı, öğle saatlerinde arazide kurduğu ağılda koyun besleyen Hayati Özcan, barakada yemek yaparken yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan Özcan, alevlerin arasında kalıp yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Özcan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Özcan, daha sonra sevk edildiği Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Özcan, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, bugün Kaynarca ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-05-13 11:38:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.