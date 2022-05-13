Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, su kanalına düştü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 06 DU 7103 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına düştü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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