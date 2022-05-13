Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor

Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı yarın saat 15.00’da açılıyor. Açılışı Hıdrellez Şenliği ile birlikte gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Açılışımıza ve şenliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.

Akyazı Belediyesi vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Belediyenin bir süredir devam eden çalışmaları sonucunda ilçeye kazandırılan Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı yarın( 14 Mayıs Cumartesi) saat 15.00’da açılıyor. Orman içerisinde yer alan tesiste basketbol, futbol ve voleybol sahaları, dev salıncak, oyun grupları, spor aletleri, piknik alanları, mescit ve idari bina yer alıyor.

Akyazı Belediyesi olarak vatandaşların aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri tesisin çalışmalarının bir süredir devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı’mıza çok yakışacak, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçirip anılar biriktirebileceği, nezih bir ortamda piknik yapıp, yürüyüş ve kamp yapabileceği, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi göstermesini beklediğimiz ‘Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Trekking ve Kamp Alanı’mızın açılışını yarın saat 15.00’da valimiz ve milletvekillerimizin de katılacağı törenle açacağız. Vatandaşlarımızın doyasıya eğleneceği Hıdrellez Şenliği ile birlikte gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir” diye konuştu.

Başkan Soykan vatandaşların açılış ve şenlik alanına ulaşımı için saat 12.00, 13.00 ve 14.00’da Gazi Süleymanpaşa Camii önünden otobüs kaldırılacağını da sözlerine ekledi.

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