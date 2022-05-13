İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı: "Yeni eğitim yatırımları yönünde ciddi çalışmalar yürütüyoruz"

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Hızırtepe Mahallesi’nde yapımı devam eden 24 derslikli yeni okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmedlatif Şahin ile İnşaat ve Emlak Hizmetleri Biriminden Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Arduç’un da katıldığı inşaat gezisinde proje üzerinde yeni okul binasının yapım aşamalarıyla ilgili bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, amaçlarının öğrencilerimizi mümkün olan en kısa sürede modern yeni okul binalarına kavuşturmak olduğunu belirtti. Şehre yeni eğitim yatırımlarının kazandırılması yönünde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, okul inşaatlarının planlanan süreler içerisinde tamamlanması için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

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