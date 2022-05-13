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Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde koyun ağılının yanındaki barakada çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle’de 10 Mayıs Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde bulunan boş bir arazide koyun besleyen Hayati Özcan, bölgeye gitti. İddiaya göre Özcan, ağılın yanında bulunan barakada yemek yapmak istediği esnada yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen talihsiz adam bir anda kendini alevlerin ortasında bularak çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan, buradaki tedavisin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Kendini can havliyle dışarı atan ve Kocaeli’nde tedavi altına alınan Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Özcan’ın cenazesi hastane işlemleri sonrasında memleketine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Kaynarca Orta Mahalle Cedid Cami’nde kılınan cenaze namazı ardından Kaynarca Merkez Mezarlığı’na defnedildi.

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