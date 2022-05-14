Lunaparkta çadır alev alev yandı 

Levent KIZILASLAN/ KOCAALİ (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Kocaali ilçesinde, lunapark içerisinde bulunan büyük çadır alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Gece saatlerinde, Kocaali Yalı Mahallesi´nde bulunan lunaparkta yangın çıktı. Lunaparkta bulunan büyük çadırda çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyürken, alev çadırın her tarafını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye yangını söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Levent KIZILASLAN
2022-05-14 00:15:56
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