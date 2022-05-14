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Dünya kupası ve 10 gün sürecek festival tanıtılıyor: İbrahim Kalın misafir olacak

İHA

Dünya kupası ve 10 gün sürecek festival tanıtılıyor: İbrahim Kalın misafir olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayında yapılacak olan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ve diğer 3 uluslararası yarışın lansmanını yapıyor. Dünyanın dört bir yanındaki bisiklet tutkunlarının akın edeceği ve 10 gün boyunca ‘Bisiklet Festivali’nin düzenleneceği organizasyonun 15 Mayıs’ta Sapanca’da yapılacak tanıtımına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın misafir olacak. Dünya kupasının ve festivalin ayrıntıları bu programda belli konuşulacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyada bisikletin en önemli merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son 3 yılda UCI ve MTB kategorilerinde en prestijli dünya kupası yarışlarına ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı için de önemli bir rol üstlendi. Daha önce Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nın start aldığı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bu yıl yeniden kupa rüzgarı esecek. UCI Dağ Bisiklet Eliminatör Dünya Kupası 2528 Ağustos tarihleri arasında Sakarya’da büyük bir heyecana sahne olacak.
Bu yarış öncesinde yine uluslararası düzeyde 3 farklı yarış daha koşulacak. Dev organizasyon gerçekleşirken vadi içinde Başkan Ekrem Yüce’nin müjdesini verdiği 10 gün sürecek “Bisiklet Festivali” yapılacak. Dünyanın dört bir yanında bisikleti seven ve gönül verenlerin odak noktası olacak dev organizasyonun tanıtımı 15 Mayıs Pazar günü Sapanca’da gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım lansmanında dünya kupası, 3 farklı yarış ve festivalin tüm ayrıntıları anlatılacak.

İbrahim Kalın onur konuğu olacak
Programın onur konuğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olacak. Kalın, daha önce de büyük ilgiyle takip ettiği Sakarya’daki yarışlarla ilgili bilgi alacak. Ev sahipliği yaptığı yarışlar, büyük organizasyonlar, şehirde yapılan bisiklet yatırımlarıyla yakaladığı başarı sayesinde ‘Bisiklet Dostu’ unvanı alan sayılı şehirler arasına giren Sakarya, Ağustos ayında bu alandaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmüş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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