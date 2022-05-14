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Türkiye’de bir ilk SUBÜ’de hayata geçti Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü Çalışma Alanı törenle açıldı TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Teknolojiyi önceleri adeta bir müzeden izlerken, şimdiyse tasarlayan, geliştiren ve üreten olma noktasında bir heyecan var”

İHA

Türkiye’de bir ilk SUBÜ’de hayata geçti Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü Çalışma Alanı törenle açıldı TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Teknolojiyi önceleri adeta bir müzeden izlerken, şimdiyse tasarlayan, geliştiren ve üreten olma noktasında bir heyecan var”

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü Çalışma Alanı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım alanda güzel projeler ortaya çıkaracak nitelikli ve girişimci gençlerin ortaya çıkmasını temenni ettiklerini söylerken, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise SUBÜ’nün Türkiye’de ilklerden birisini gerçekleştirdiğini belirtti.
SUBÜ tarafından kurulan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün çalışma alanı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir’in katıldığı törenle açıldı. Protokol üyeleri açılışın ardından tek tek çalışma alanında bulunan takımları ziyaret ederek, öğrencilerin yarışmalara yönelik yaptığı hazırlıklar ve geliştirdikleri teknolojiler hakkında bilgi aldı. SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü Çalışma Alanı, 7 gün 24 saat yarışmalara hazırlanan ve teknoloji geliştirmek isteyen öğrencilerin hizmetinde olacak.

“Gençliğe yapılan bütün yatırımlar kıymetlidir”
Bilgiyi ürüne dönüştürmenin kıymetine değinen Sakarya Valisi Kaldırım, “Artık günümüz dünyasına ve geleceğe ritim verecek sektörler bilişim ve yazılım. Bilgiyi üretmek ve onu doğru kullanmak öne çıkıyor. Dün tarım toplumları öndeydi, yakın zamanda sanayi toplumları güç kazandı şimdi bilgiyi işleyen, üreten, tasarıma dönüştüren ve buna katma değer üreten toplumlar başarılı oluyor. Dolayısıyla anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar eğitimin verildiği her yer çok kıymetli. Gençleri iyi yetiştirmemiz, iyi donatmamız, dil öğretmemiz ve projeci yapmamız lazım. Gençliğe yapılan bütün yatırımlar kıymetlidir. Hangi alanı tercih ediyorlarsa o alanlarda dünyanın en iyilerinden olmalarını istiyoruz” dedi.

“Teknofest heyecanı en üst düzeye çıkardı”
Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün daha önce aşina olunmayan bir birim olduğunu vurgulayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, “Rektör hocamızla telefonda konuşup biraz da ev ödevi yaparak buraya geldik. Özellikle 2018 yılından itibaren Teknofest ile birlikte bir yol açıldı. Teknolojiyi önceleri adeta bir müzeden izlerken; şimdiyse tasarlayan, geliştiren ve üreten olma noktasında bir heyecan var. Teknofest bunu en üst düzeye çıkardı. İlk yılında 500 bin kadar bir katılımla gerçekleştirilirken, şu an dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline dönüştü. Pandemiden hemen önceki yıl 1 milyon 720 bin kişi ile yapıldı. Bu yıl 500 bin öğrenci başvurdu. ‘Birileri teknolojiyi üretsin ben de onu kullanayım’ değil, ‘ülke ve insanlık için bir ihtiyaç varsa ben bunu bir sorun olarak görüyorum ve çözümünde varım’ demek için teknoloji geliştiriyorlar. Gençlerimiz ‘Biz daha fazlasını yapmak için adayız. Yeter ki bize imkanlar sağlayın’ diyorlar. Bu imkanların bir kısmı TÜBİTAK tarafından sağlanıyor. Ama bu işin esas sahibi üniversitelerimizin kendisi. SUBÜ de Türkiye’deki ilklerden birisini gerçekleştiriyor. Böyle bir yer talebinde bulundukları için öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu talebe kayıtsız kalmayan SUBÜ yönetimine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yaparak öğrenmenin önemi”
Güzel bir çalışma alanını öğrencilerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Buradaki hedefimiz öğrencilerimizin yaparak öğrenmesini sağlamak. Bizim mottomuz ‘Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz’. Bu doğrultuda da hareket etmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz katıldıkları yarışmalarda ciddi başarılar elde ettiler. Gerek Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nü kurmuş olmamız gerekse bu alanı hazırlamamız, onların çalışmalarını takdir ettiğimizin ve her daim arkalarında olduğumuzun bir göstergesi. Programımıza teşrif eden valimize ve TÜBİTAK Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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