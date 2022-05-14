Sakarya’da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde Orta Mahalle Pazar Geçidi sokak üzerinde bulunan binanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen B.B. ve A.Ç. isimli iki kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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