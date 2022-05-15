2 katlı ev alev alev yandı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 2 katlı ev alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Olay, Söğütlü Cami Cedit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y'ye ait 2 katlı evin ikinci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ev ve eşyalar ise kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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