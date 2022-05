Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “57 yıldan fazladır Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu düzenli olarak yapılmakta" "Bu da hem Cumhurbaşkanlığı makamının hem de Cumhurbaşkanımızın bisiklet sporuna verdiği önemin en güzel örneklerinden bir tanesi" “Sakarya'da ne kadar güzel işler yapıldığına şahitlik ediyoruz“

Sakarya'da Ağustos ayında yapılacak olan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası lansmanında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İnsanlığın herhalde icat ettiği en güzel araç ve gereçlerden birisi diye düşünüyorum. Bunun teşvik edilmesi yönünde Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin olduğunu hepimiz biliyoruz. 57 yıldan fazladır Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu düzenli olarak yapılmakta. Bu da hem Cumhurbaşkanlığı makamının hem de Cumhurbaşkanımızın bisiklet sporuna verdiği önemin en güzel örneklerinden bir tanesi“ dedi.

Son 3 yılda UCI ve MTB kategorilerinde en prestijli dünya kupası yarışlarına ev sahipliği yapan Sakarya, 2022 yılı için de önemli bir rol üstlendi. Daha önce Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nın start aldığı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bu yıl yeniden kupa rüzgarı esecek. Bu çerçevede 2528 Ağustos tarihleri arasında Sakarya’da büyük bir heyecana sahne olacak UCI Dağ Bisiklet Eliminatör Dünya Kupası lansmanı gerçekleşti. Lansmana, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, protokol ve davetliler katıldı. Lansmanda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Sakarya’ya ellerinden geldiği kadarıyla destek olmaya çalıştıklarını aktararak Sakarya’nın ve Sakarya halkının bu desteği hak ettiğini ifade etti.



“Spora dair en ciddi yatırımlarımızdan birisi de bisiklet sporu”

Spora dair ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Malumunuz yaptığımız yatırımlar, düzenlediğimiz organizasyonlar ve hemşerilerimizin desteği sayesinde Sakarya’mız dünyada nadir şehirlerin sahip olduğu Bisiklet Şehri Unvanını almaya hak kazandı. Bu özelliği sayesinden hem ülkemizdeki ilk ve tek şehir oldu hem de dünyanın sayılı şehirleri arasında yerini aldı. Bu başarı ve bu gurur Sakarya’nındır, Sakaryalılarındır. Sakarya kültürel kodları ve doğal yapısı sayesinde neredeyse tüm spor dallarının yapıldığı bir şehir. Hemşerilerimiz küçük yaşlardan itibaren farklı branşlarda spor yapmaya başlar, bu spor sevgisi ömür boyunca devam eder. Şehrimizin sahip olduğu bu kültürü en iyi şekilde değerlendirmek için Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak pek çok proje yürütüyoruz. Spora dair en ciddi yatırımlarımızdan birisi de bisiklet sporu için yaptığımız yatırımlardır. Bu çalışmalar için bir ilke daha imza attık ve Bisiklet Şube Müdürlüğünü kurduk. Gerekli ekipmanı tedarik ettik. Uzman personellerimizin istihdamını gerçekleştirdik ve çalışmalarımıza başladık. BMX Dağ ve Yol bisikleti branşlarından geçtiğimiz üç yılda 10 yakın ulusal ve uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Bisiklet takımımız uluslararası müsabakalarda ve turlarda elde ettiği başarılarıyla neredeyse her yarışta ilk 3’ü kimseye kaptırmadı. Bisiklet Şehri Sakarya’da bu sene 5 farklı organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonları adeta bir bisiklet festivali gibi ele alacağız. Yarışlar, fuarlar ve çeşitli etkinliklerle hemşerilerimizle buluşacağız. Bu sene de dünyanın dört bir yanından sporseveri, sporcuyu ve spor çalışanını Şehirlerin Şehri Sakarya’mızda ağırlayacağız” dedi.



“Dünya şampiyonasında ev sahipliği yaparak ödülleri takdim etmiştik”

Sakarya’nın şampiyonalara ev sahipliği yaptığını aktaran Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Söylenecek her şeyi başkanımız Ekrem Yüce ifade etti. Onun üzerine ne söylenir bilmiyorum ama ben kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Dünya şampiyonasında ev sahipliği yaparak ödülleri takdim etmiştik. Her gün üstüne koyarak yeni şampiyonalar, yeni kategorilerde şampiyonalar düzenlenecek ve bu gelecek yıllara aktarılarak devam edecektir. Bu doğrultuda Sakarya’nın markalaşmasında Dünya Bisiklet Şehri olmasında 2016 yılından beri gayretler var, çalışmalar var bu açıdan kendisini ve ekibini tebrik diyorum” diye konuştu.



“Sakarya'da ne kadar güzel işler yapıldığına şahitlik ediyoruz”

Lansmanda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Ziya Paşa şiirinde, 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, Şahsın görünür rütbei aklı eserinde.' diyor. Maşallah eserler burada. Bu kadar güzel çalışmalar ve eserler üzerine bizim söz söylememiz pek münasip olmaz diye düşünüyorum. İnsan aynaya bakmak istiyorsa yaptığı eserlere, işlere baksın. Burada hamdolsun Sakarya'da ne kadar güzel işler yapıldığına şahitlik ediyoruz. Özellikle bisiklet sporu alanında başkanımızın bu alandaki çalışmalarını takdirde izliyorum, biz de elimizden geldiğince acizane destek olmaya çalışıyoruz. Sakarya ve Sakaryalılar bu desteği fazlasıyla hak ediyorlar. Bundan sonra da inşallah elimizden geldiğince size bu alanlarda destek olmaya devam edeceğiz. Bir işin delisi olmadan velisi olunmaz. Adanmışlık, ona inanmış olmak, ona vakit ayırmak, ihtidam ve özen göstermek her başarının temelinde yatan ana ilkedir. Burada da hamdolsun bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Sporun dışında başka birçok alanda çok güzel eserlere imza atan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi hamdolsun işinin delisi olarak buranın da velisi olma yolunda ilerliyorlar, kendilerine bu yolda başarılar diliyorum. Hamdolsun bugün görüyorum ki Sakarya ayağa kalkmış, yürümeye başlamış. İnşallah bundan sonra da aynı istikamet üzere iyinin, doğrunun, güzelin hamisi ve destekçisi olarak bu yolda yürümeye devam edecek" şeklinde konuştu.



“57 yıldan fazladır Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu düzenli olarak yapılmakta”

Cumhurbaşkanının bisiklet sporuna verdiği öneme vurgu yapan Kalın, “Bisiklet, gerçekten insanın fizyolojisiyle ve tabiatla en barışçıl, uyum içerisinde olan araçlardan bir tanesi. İnsanlığın herhalde icat ettiği en güzel araç ve gereçlerden birisi diye düşünüyorum. Bunun teşvik edilmesi yönünde Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin olduğunu hepimiz biliyoruz. 57 yıldan fazladır Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu düzenli olarak yapılmakta. Bu da hem Cumhurbaşkanlığı makamının hem de Cumhurbaşkanımızın bisiklet sporuna verdiği önemin en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu sporun yaygınlaşması için de belediyelerimizin, şehirlerimizin bisiklet yollarının yapılmasında, bisikletin kullanılmasının teşvikine kadar birçok alanda güzel çalışmalar yaptığını biliyorum. Fırsat buldukça, acizane, çocuklarımla, arkadaşlarımla bisiklete binmeye çalışan birisi olarak bisikletin kıymetini takdir etmeye çalışıyorum çünkü bisikletin şarjı bitmiyor, çevrimdışı alanı diye bir sorunu yok, gürültü yapmıyor. Nereye isterseniz oraya gidiyor, size yoldaşlık ediyor. Hepinizi bisiklet binmeye teşvik etmek istiyorum. Tüm bu güzellikleri meydana getirirken emeğiyle, gayretiyle, samimiyetiyle birlik içerisinde çalışan herkesi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

