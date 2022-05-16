Adapazarı Belediyesi sporcularından bir şampiyonluk daha

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, şampiyonluklarla şehre dönmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonasında Elif Azra Kulak, Türkiye Şampiyonu olurken, Duru Yılmaz ise Türkiye 2’ncisi oldu.

Adapazarı Belediyesi tarafından oluşturulan Gençlik ve Spor Kulübü, kısa sürede birçok branşta şampiyonların kulübü olmayı başardı. 1315 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş İlinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Elif Azra kulak 44 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Duru Yılmaz ise 52 kilogram kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu.

Gelen başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Takımımız birçok branşta şampiyonluklarla Adapazarı’mıza geliyor, birçok sporcumuz Milli Takımda ülkemizi temsil ediyor. Tüm arkadaşlarımızı, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Elif Azra ve Duru ile gurur duyuyoruz. Spor şehri Adapazarı için daha çok çalışmaya devam” diye konuştu.

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