Adapazarı Belediyesi sporcularından bir şampiyonluk daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adapazarı Belediyesi sporcularından bir şampiyonluk daha

İHA

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, şampiyonluklarla şehre dönmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonasında Elif Azra Kulak, Türkiye Şampiyonu olurken, Duru Yılmaz ise Türkiye 2'ncisi oldu.

Adapazarı Belediyesi sporcularından bir şampiyonluk daha

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, şampiyonluklarla şehre dönmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonasında Elif Azra Kulak, Türkiye Şampiyonu olurken, Duru Yılmaz ise Türkiye 2’ncisi oldu.
Adapazarı Belediyesi tarafından oluşturulan Gençlik ve Spor Kulübü, kısa sürede birçok branşta şampiyonların kulübü olmayı başardı. 1315 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş İlinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Elif Azra kulak 44 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Duru Yılmaz ise 52 kilogram kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu.
Gelen başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Takımımız birçok branşta şampiyonluklarla Adapazarı’mıza geliyor, birçok sporcumuz Milli Takımda ülkemizi temsil ediyor. Tüm arkadaşlarımızı, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Elif Azra ve Duru ile gurur duyuyoruz. Spor şehri Adapazarı için daha çok çalışmaya devam” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KOSTÜ Rektörü Elmas: “Değişimin anahtarı yalın bir sistem kurmak”
YEREL HABERLER KOSTÜ Rektörü Elmas: “Değişimin anahtarı yalın bir ...
Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Başkanlık sistemi Türkiye’de yönetim tarihimizde yeni bir sayfa açtı” “Ülkemiz çok büyük krizler ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı, başkanlık sistemi bunu tamamen ortadan kaldırdı“
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Başkanlık sistemi ...
Kalın: Bisiklet kullanımının teşviki için güzel çalışmalar yapılıyor
YEREL HABERLER Kalın: Bisiklet kullanımının teşviki için güzel ...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “57 yıldan fazladır Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu düzenli olarak yapılmakta" "Bu da hem Cumhurbaşkanlığı makamının hem de Cumhurbaşkanımızın bisiklet sporuna verdiği önemin en güzel örneklerinden bir tanesi" “Sakarya'da ne kadar güzel işler yapıldığına şahitlik ediyoruz“
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “57 yıldan fazladır ...
Bini aşkın vatandaş, ‘Trafikte Bisikletliyi Fark Et’ sloganıyla pedal çevirdi
YEREL HABERLER Bini aşkın vatandaş, ‘Trafikte Bisikletliyi Fark Et’ ...
Takipteki uyuşturucu şüphelisi otomobiliyle, önünü kesen polis aracına çarpınca yakalandı
YEREL HABERLER Takipteki uyuşturucu şüphelisi otomobiliyle, önünü ...
Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada
YEREL HABERLER Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu ...
Şenliklerle açılan yeni sosyal tesiste yok yok
YEREL HABERLER Şenliklerle açılan yeni sosyal tesiste yok yok
2 katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER 2 katlı ev alev alev yandı
Çocuklar, 'Robin Hood:Kralın Dönüşü’nü izledi
YEREL HABERLER Çocuklar, 'Robin Hood:Kralın Dönüşü’nü izledi
Önce çarptı sonra yoluna devam etti
YEREL HABERLER Önce çarptı sonra yoluna devam etti
Sakarya'da köpeği ile sahibinin öldürülmekle tehdit edildiği iddiası Kendisinin ve köpeğinin şiddet gördüğünü ileri süren kadın: "Öleceğimi bilsem de köpeklerimi kimseye vermeyeceğim" Yaşadığı korku dolu olay sonrasında gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Sakarya'da köpeği ile sahibinin öldürülmekle tehdit ...
D-100’de bariyerlere çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER D-100’de bariyerlere çarpan otomobil kağıt gibi ...
Sakarya’da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Sakarya’da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan ...
Azerbaycan’daki yarışlara Sakaryalı kano sporcuları damga vurdu
YEREL HABERLER Azerbaycan’daki yarışlara Sakaryalı kano sporcuları ...
Bu sokakta sağlık var
YEREL HABERLER Bu sokakta sağlık var
Türkiye’de bir ilk SUBÜ’de hayata geçti Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü Çalışma Alanı törenle açıldı TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Teknolojiyi önceleri adeta bir müzeden izlerken, şimdiyse tasarlayan, geliştiren ve üreten olma noktasında bir heyecan var”
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk SUBÜ’de hayata geçti Teknoloji ...
Doğaseverler Poyrazlar’da tekne turuna çıkabilecek
YEREL HABERLER Doğaseverler Poyrazlar’da tekne turuna çıkabilecek
Dünya kupası ve 10 gün sürecek festival tanıtılıyor: İbrahim Kalın misafir olacak
YEREL HABERLER Dünya kupası ve 10 gün sürecek festival tanıtılıyor: ...
Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “İnovasyon turizm alanında da önemli”
YEREL HABERLER SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “İnovasyon turizm alanında da ...
Lunaparkta çadır alev alev yandı 
YEREL HABERLER Lunaparkta çadır alev alev yandı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.