SASKİ 667 mahallede asfalt yama çalışması yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2022 yılı boyunca devam edecek asfalt yama çalışmalarını başlattı. Altyapı çalışmaları boyunca yama ihtiyacı oluşan mahallelere Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla toplam 200 bin metreküp sıcak asfalt yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2022 yılı boyunca toplam 667 mahallede gerçekleştirilecek asfalt yama işini başlattı. Altyapı hattı eskiyen ve yenilenmeye ihtiyaç duyulan mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oluşan yama ihtiyaçları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla yeni görünümüne kavuşacak.

Toplamda 200 bin metreküp asfaltın kullanılacağı çalışmaların sonuncunda şehirde altyapısı yenilendikten sonra yolu zarar görmüş mahalle kalmayacak. İlk etapta Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar neticesinde hafta sonu çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler mahallenin asfalt yama işini tamamlayarak, yolu hem yayalar hem sürücüler için daha güvenli hale getirdi.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizde özenle sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarımızın yanı sıra bu çalışmalar neticesinde oluşan yollardan asfalt kaldırma işlemlerini de asfalt yama ekiplerimizle telafi etmeye başladık. Yoğun bir mesaiyle başlattığımız çalışmalar neticesinde 32 Evler Mahallesi’nde asfalt yama işlemini tamamlayarak bölgenin hem altyapısını hem üst yapısını yenilemiş olduk. Önümüzdeki günlerde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’nin verdiği talimat doğrultusunda mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı vatandaşlarımızın hayatını etkilemeyecek şekilde ivedilikle sürdüreceğiz. İhtiyaç dâhilinde altyapısı yenilenen mahallelerimizin hem estetik görünümü hem güvenliği için asfalt yama ekiplerimiz özverili çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek. Tüm ilçelerimizde sürdüreceğimiz çalışmalarımızın şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.