Serdivan'da 5 sokak daha asfaltlandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arabacıalanı Mahallesi'nde başlattığı asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi, Otuzikievler, Kemalpaşa, İstiklal ve Bahçelievler mahallelerinin ardından Arabacıalanı Mahallesi’nde asfalt serim işlemlerine devam ediyor. Ekipler; Mevlana, Yüzdağ, 510, 513 ve 515 sokaklarında yol açma ve asfalt kazıma işlemlerinin sonrasında yolları sıcak asfaltla kapladı. Toplam 5 bin 559 metrekarelik bir alanda bin 68 ton asfalt kullanılarak gerçekleştirilen çalışma neticesinde Arabacıalanı Mahallesi’nde bulunan 5 sokak yeni çehresine kavuştu.

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