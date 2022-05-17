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Türkiye’de tek parça halindeki en büyük longoz: Yenilenen yüzüyle hayran bırakıyor Saklı cennet Acarlar Longozu, resmi açılış için gün sayıyor Başkan Yüce: “Resmi hizmete açılışımızı 15 gün içerisinde gerçekleştireceğiz” Ankara’dan longozu ziyaret için gelen Tuğba Gökşen: “İnternetten gezilecek yerleri araştırırken burayı gördük”

İHA

Türkiye’de tek parça halindeki en büyük longoz: Yenilenen yüzüyle hayran bırakıyor Saklı cennet Acarlar Longozu, resmi açılış için gün sayıyor Başkan Yüce: “Resmi hizmete açılışımızı 15 gün içerisinde gerçekleştireceğiz” Ankara’dan longozu ziyaret için gelen Tuğba Gökşen: “İnternetten gezilecek yerleri araştırırken burayı gördük”

Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan saklı cennet Acarlar Longozu, yenilenen yüzüyle uzun bir süreden sonra ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Longozun resmi açılışını 15 gün içerisinde yapacaklarını müjdeleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Böyle bir güzellik dünyada nadir yerlerde var. Dünya çerçevesinde çok sayılı mahtut longozlar var. Türkiye’de iki tane, dünyada da birkaç yerde var. Netice itibari ile hepsi güzel ama Sakarya’da ki longoz ise görülmeye değer” dedi.
24 kilometrelik alanda 200 çeşitten fazla göçmen kuşa ve 2 bin 300 civarında bitki türüne de ev sahipliği yapan Acarlar Longozu, son yıllarda sadece Sakarya'nın değil, Türkiye'nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarından biri haline geldi. Nilüfer ve göl laleleri, endemik bitki örtüsü, başta dişbudak olmak üzere diğer ağaç türleri, kuş ve balık çeşitleri, hepsinden önemlisi adeta cennetten bir köşe görünümüyle kendine hayran bırakan longoz, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.

“Saklı cennet yeni yüzüne kavuşuyor”
Yeşilin her tonunun buluştuğu, hem doğa harikası hem önemli bir oksijen kaynağı olan ve dünyanın en büyük su basar ormanlarından biri olan Acarlar Longozu, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmeye başlanıldı. Özelikle sakin ve sessiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapan longoz, ‘Acarlar Longozu Sulak Alanı Ekoturizm Geliştirme Projesi’ çerçevesinde yapım ve bakım işlemleri sebebiyle belli bir süre ziyaretçilere kapısını kapattı. Proje çerçevesinde 12 milyon liraya mal olacak çalışmalar devam ederken 7 Şubat 2019 tarihinde 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak ilan edildi. Mevcut potansiyelin ekolojik açıdan değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projede çalışmalarda sona gelindi. 2021 yılında inşaat faaliyetlerine başlanılan Acarlar Gölü Longoz Ormanı Ekoturizm Projesinde; giriş kontrol birimi, kafeteryasergitabiat eğitim birimi, ziyaretçi merkezi, satış birimi, kayık iskelesi, platform ve çevre düzenleme, seyirgözlem kulesi yapılırken 600 metre olan yürüyüş yolu 2 kilometreye uzatıldı.

“İnternet üzerinde gezilecek yerleri araştırırken burayı gördük”
Ankara’dan akraba ziyaretine gelen ve internet üzerinde gördüğü longozu ziyaret eden Tuğba Gökşen, “Çok beğendik burayı, ailemle gezmek güzeldi. Tabiat çok güzel. Biz Ankara’da yaşıyoruz ve oradan geldik. Eşimin kardeşi Adapazarı’nda yaşıyor. İnternetten gezilecek yerleri araştırırken burayı gördük. Karasu’ya gelmişken de uğramak istedik. İnternette fotoğrafları zaten güzeldi. İnternet üzerinde gördüklerimizi şimdi gerçek olarak görüyoruz. Nilüferler, su, yeşillik olsun bu yürüme yolu güzeldi. Trafiğin, araçların gürültüsü yok. Buranın trafikten uzak olması çok güzel. Tekrardan buraya gelmek isterim. Doğa ile iç içe bir yer, doğasever herkes gelip burayı görebilir” dedi.

“Resmi açılışımızı 15 gün içerisinde gerçekleştireceğiz”
Longozun resmi açılışına sayılı günler kaldığını müjdeleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, “Doğanın adeta cenneti, bir doğa varlığı. Cenabı Mevla’nın bu güzel şehre en büyük ikramı. Böyle bir güzellik dünyada nadir yerlerde var. Dünya çerçevesinde çok sayılı mahtut longozlar var. Türkiye’de iki tane, dünyada da birkaç yerde var. Netice itibari ile hepsi güzel ama Sakarya’da ki longoz ise görülmeye değer. Burası artık su basar ormandan öteye gitmiş. Görüntü, huzur, huşu, kuş sesleri, hava yani çok farklı bir ambiyans mevcut. 10 milyonun üzerinde bir yatırım yaptık. Bunun çoğu Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılandı. Teslim aldık ve ondan sonra biz devam ettik. 1 senedir devam ediyoruz, dört etap bu proje ve birinci etabını yaptık. Hizmete açıyoruz. Zaten şuanda longozda gezinti serbest ama resmi hizmete açılışımızı 15 gün içerisinde gerçekleştireceğiz inşallah. Acarlar Longozu, Sakaryamız ve ülkemiz için cazibe merkez, turizm destinasyonu ve hattıdır. Görmeden olmaz. Aklınıza ne gelirse var orada. Yani orada yok yok, ne arzu eder ve istersen var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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