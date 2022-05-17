Sakaryalı yazarlar öğrencilerle buluştu

Sakaryalı genç yazarlar Büyükşehir kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Adapazarı’nda 6 farklı okulda öğrencilerle buluştu. Söyleşi etkinliğinin ardından öğrencilerin sorularını cevaplandıran konuklar, okullarda öğrenciler için kitaplarını imzaladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Sakaryalı YazarÖğrenci Buluşmaları’ ile devam etti. Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ve Adapazarı’nda yer alan ilk, orta ve liselerin ev sahipliği yaptığı okullarda Sakaryalı yazarlar minik ve genç okuyucular ile buluştu. Söyleşinin ardından kitaplarını imzalayan konuklar, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı.

Arzu Özdemir Atatürk Lisesi’nde, Gülsen Yıldız Sezginler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde, Elif Alp Nuri Bayar Ortaokulu’nda, Cevriye Oymak Ozanlar Ortaokulu’nda, Tülay Sayan 21 Haziran İlköğretim Okulu’nda, Fatma Betül Duran ise Atatürk İlköğretim Okulu’nda öğrencilerle buluştu. Eserlerine ilişkin öğrencilerle ayrıntılı bilgiler paylaşan, okumanın önemine değinen genç yazarlar, etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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