‘Bisiklet Dostu Sakarya’ 5 harika resimde vücut buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel yaptığı ‘Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’ isimli resim yarışması sonuçlandı. 11. ve 12’nci sınıf öğrencilerinin çizimleriyle birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. Jüri tarafından belirlenen ilk 5 resmin sahibine bisiklet ve kask hediye edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, resmi bayramlar ve özel günlerde gençleri sanat alanında buluşturan yarışmalar düzenliyor. Son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için gerçekleştirilen ‘Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’ yarışmasının kazananları belli oldu. Sakarya genelinde 11. ve 12’nci sınıf öğrencilerini kapsayan yarışmada öğrenciler özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla, ev sahipliği yapılan müsabakalarla ve bisiklet dostu uygulamalarla ‘Bisiklet Şehri’ olarak anılan Sakarya’yı hünerlerini kağıda dökerek anlattı.

Büyükşehir Gençlik ve Spor dairesi Başkanlığı, Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen yarışmanın kazananları jüri tarafından belirlendi. İlk 5’e girerek derece yapan öğrenciler birbirinden güzel eserlerle şehrin ruhunu yansıttı. Atatürk Anadolu Lisesi’nden İkbal Özbek ‘Ateş Böceği’, Serdivan Anadolu Lisesi’nden Pınar Yenisolak ‘Çiçek’, Elvan Bey Anadolu Lisesi’nden Eftal Sarı ‘Ebs461’, Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi’nden Tuğçe Gür ‘Mor’ ve Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi’nden Ayşegül Önen ise ‘Kelebek’ isimli resimle dereceye girdi. 5 kişiye Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs’ta düzenlenecek törenle bisiklet ve kask hediye edilecek.

Gençlik ve Spor Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda özel günlere, bayramlara, anma günlerine verilen önem bir başkadır. Biz de bayrağımızı, geleneklerimizi, kültürümüzü yansıtan etkinlikler ve yarışmalarla şehrimizde bu atmosferi daha fazla hissettirmeye çalışıyoruz. Daha önce özel günlerde olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için gerçekleştirdiğimiz ‘Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’ isimli yarışmamızda birbirinden harika resimler ortaya çıktı. Kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

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