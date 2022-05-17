SUBÜ Konuşmaları’nda gündem millilik vizyonu

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SUBÜ Konuşmaları’nın 32’nci konuşmacısı ‘Türkiye’nin Geleceğinde Yerlilik ve Millilik Vizyonu’ başlıklı söyleşiyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu olacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 32’nci konuşmacısı, ‘Türkiye’nin Geleceğinde Yerlilik ve Millilik Vizyonu’ başlıklı söyleşiyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu olacak. Moderatörlüğünü SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz’un üstleneceği söyleşide; millilik bilincine sahip olmanın önemi, çeşitli alanlarda millileşme hamleleri ile bunların önemi ve geleceğe yönelik katkıları üzerinde durulacak. 18 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek söyleşi, üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak.

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