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Bu hizmetle vatandaşlar doğanın eşsiz güzelliklerini keşfedecek Başkan Yüce’nin müjdesini verdiği gezi teknesi Poyrazlar’a indi

İHA

Bu hizmetle vatandaşlar doğanın eşsiz güzelliklerini keşfedecek Başkan Yüce’nin müjdesini verdiği gezi teknesi Poyrazlar’a indi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin müjdesini verdiği gezi teknesi Poyrazlar Gölü’ne indirildi. Doğaya uyumlu, zararsız teknolojiyle üretilen tekneyle doğanın içinde ilk turu Başkan Ekrem Yüce yaptı. Yüce, “BELPAŞ marifetiyle doğanın keşfi için turlarımıza başlıyoruz. Bu hizmetle vatandaşlarımız doğanın eşsiz güzelliklerini harika bir deneyimle keşfedecek. Hayırlı olsun” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeşilin her tonunu barındıran, doğa harikası Sakarya’nın güzelliklerini ön plana çıkarmak için proje üretmeye devam ediyor. Tabiatın içinde yer alan tüm park ve sosyal donatı alanlarında önemli adımlar atarak harika dokunuşlar yapan Büyükşehir, son olarak doğaseverleri kendisine hayran bırakacak bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye’nin en güzel mesire alanlarından bir tanesi olan Poyrazlar Gölü için tahsis edilen gezi teknesi suya indirildi.
Yüzde yüz elektrikli olan, doğaya ve göle zararsız, doğa dostu teknolojiyle üretilen tekne faaliyete geçiyor. BELPAŞ işletmeciliğinde çalışacak olan tekne, gün içinde turlara çıkacak ve doğaseverlere eşsiz bir deneyim imkanı sunacak. Vatandaşlar bu hizmetle gölün tüm bölümlerinde dolaşarak bölgeyi yeniden keşfedecek. Gölde ilk turu yapan Başkan Ekrem Yüce, çalışmayla ilgili bilgi aldı ve bölgede keşfe çıktı. Projenin, Türkiye genelinden ve yurt dışından gelen turistlerin bölgeyi tüm ayrıntılarıyla inceleyebilmesi konusunda sunduğu imkanla bölgedeki doğa turizmine önemli bir katkı sunacak.

“Dünyanın en muhteşem doğasına sahibiz”
Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın güzelliklerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Dünyanın en mükemmel topraklarında yaşıyoruz diyebiliriz. Yeşilin bu kadar farklı tonunu bir başka yerde görmeniz güçtür. Denizimiz, göllerimiz, nehrimiz, şelalelerimiz, mesire alanlarımız, yaylalarımız herkesi hayran bırakıyor. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana bu güzellikleri gün yüzüne çıkarmak, ziyareti kolaylaştırmak ve ilgiyi artırmak için çalışıyoruz. Burada hayata geçirdiğimiz de bunlardan bir tanesi. Tüm Sakarya’yı ilgi odağı olacağını düşündüğümüz kayığımızla Poyrazlar’ı keşfetmeye, hissetmeye bekliyoruz. Mesire alanımızda turizme değer katmasını umut ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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