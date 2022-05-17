Yola bırakılan 5 kedi yavrusuna duyarsız kalmadı Duyarlı vatandaş yavru kedileri barınağa götürdü

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolda gördüğü 5 yavru kediyi hayvan barınağına götürdü.

Karasu Kocaali yolu üzerinde kutunun içerisine koyularak yola bırakılan 5 yavru kedi duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtarıldı. Yoldan geçtiği esnada kedileri gören vatandaş, yavruları alarak barınağa götürdü. Karınları da doyurulan yavru kedilere barınakta sahip çıkıldı.

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