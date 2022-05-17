Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı 

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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SAKARYA, (DHA)SAKARYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ´ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik operasyon düzenledi. Sakarya, Amasya, Bursa ve Edirne'de, FETÖ´nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 8'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-05-17 20:43:15



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