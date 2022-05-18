Sakaryalı sporcudan dünya ikinciliği

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İstanbul'da düzenlenen ve 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katıldığı Kick Boks Dünya Kupası’na katılan Sakaryalı sporcu, kendi kilosu ve branşında dünya 2’ncisi oldu.

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 1215 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun yer aldığı kupada, 48 kilo ve Lowkick branşında katılan Sakaryalı sporcu Afra Ecrin Özyol, dünya 2’nciliğine imza attı.

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