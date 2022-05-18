1980 yılında ara verilen maraton 42 yıl sonra yeniden başladı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 19781980 yıllarında koşulan KocaaliMelen Maratonu'nu 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde 42 yıl sonra tekrardan koşuldu.

Kocaali Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 19781980 yıllarında koşulan Kocaali Melen Maratonu'nu 42 yıl sonra tekrardan koşuldu. Etkinliğe, Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Kocaali Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, yarışmacılar ve sporseverler katıldı. Yarışmanın neticesinde dereceye girenler hazırlanan kupa ve madalyalarıyla buluştu. Etkinlikte konuşan Kocaali Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ramazan Doğanay, 42 yıl ara verilen maratonu tekrardan canlandırıp, ulusal koşuların bir etabı yapmak istediklerini söyledi. Ayrıca Doğanay, yeterli destek görmeleri halinde maratonu Nehirden Nehir’e sloganı ile Melen Nehri’nden Sakarya Nehri’ne kadar bir parkur hazırlayarak yarışma yapmak istediklerine değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.