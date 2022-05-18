Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yla yollarını ayırdı

Sakaryaspor yönetimi, TFF 2. Lig'de son 5 maçta göreve getirilen ve kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig'in 32. haftasında Teknik Direktör Ercümend Coşkundere'den boşalan teknik adamlık görevine gelen Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'da 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Şanlı, Sakaryaspor'daki ikinci döneminde 2,17 puan ortalaması yakaladı. Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, kulüp binasında saat 16.00 sıralarında Şanlı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Genç, TFF 2. Lig'de son 5 maçta göreve getirilen Şanlı ile yapılan görüşmede kazanılan şampiyonlukta emekleri için teşekkür etti. Yaşanan bu gelişme yeşilsiyahlı takımın sosyal medyasında da paylaşıldı. Paylaşımda, "Teknik sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma neticesinde yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız. Tuncay Şanlı hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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