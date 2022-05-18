Tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan şüpheliler yakalandı

Sakarya’da bir tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan ve şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde H.B. isimli vatandaşın ikameti önünde bulunan tırdan 2 adet akü ve 60 litre benzin çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayı ile alakalı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince inceleme başlatıldı. Güvenlik kamera ve çevrede yapılan incelemeler neticesinde şüpheliler ve kaçtıkları aracın plakası tespit edildi.

Genişletilen çalışmalar çerçevesinde şüpheli F.B ve İ.S.’nin daha önceki tarihlerde Arifiye Hanlı Artvin Sanayi Sitesi ve Erenler ilçelerinde de meydana gelen otodan hırsızlık olayına karıştığı ve toplamda 3 adet akü çaldıkları da belirlendi. Jandarma ekiplerince, şüpheliler Akyazı ilçesi Altındere Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

F.B. ve İ.S. isimli şahıslar işlemleri sonrasında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 adet akü ise H.B. isimli vatandaşa teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.