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Önce kuaför, ardından da ifadesi alınan arkadaşı sırra kadem bastı (2)

DHA

Önce kuaför, ardından da ifadesi alınan arkadaşı sırra kadem bastı (2)


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kaybolan kuaför Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve E. (25) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-05-20 15:55:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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