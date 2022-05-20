Önce kuaför, ardından da ifadesi alınan arkadaşı sırra kadem bastı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kaybolan kuaför Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve E. (25) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-05-20 15:55:30



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