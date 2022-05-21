Sağlık Sokağı’nda sunulan hizmetlerden binlerce vatandaş yararlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Sağlık Sokağı” projesi, geçtiğimiz Salı günü itibariyle sona erdi. AKM önünde 5 gün boyunca ücretsiz hizmet verilen etkinlikte, binlerce vatandaş sunulan hizmetlerden yararlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından AKM önünde düzenlenen “Sağlık Sokağı” etkinliğine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sakarya Üniversitesi Öğrenci Hemşireler Derneği ve Tıp Öğrencileri Topluluğu’nun görev aldığı etkinlikte, yaklaşık 10 bin vatandaş sunulan hizmetlerden yararlandı. Meme kanseri, şeker, tansiyon, ateş ve nabız gibi birçok alanda taramalar ve eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, kemik erimesi ve SMA hastalığı ile ilgili de çeşitli eğitimlerle farkındalık oluşturuldu. Gün boyu süren eğitim ve taramalarda, riskli görünen vatandaşlar görevliler tarafından ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin açılışını yaptığı projenin, belli periyodlarda şehrin birçok noktasında yapılması planlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, erken teşhisin önemine vurgu yaparak, “Günümüzde çeşitli salgınların ve hastalıkların çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması, bizleri erken teşhis noktasında daha hassas bir sürece yönlendiriyor. Özellikle kanser ve benzeri hastalıklarda erken teşhis hayati bir öneme haizdir. Tüm çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi bu yönde yoğunlaştırmalıyız. Sayın Başkanımızın da defaatle ifade ettiği “Önce Sağlık” vurgusu, belediyemizin bu noktadaki görev ve sorumluluklarını daha belirgin bir sürece taşımıştır. Gelecekte hem mental hem de fiziksel olarak daha sağlıklı nesiller yetiştirmek ve aynı zamanda yaşlılarımızın da daha kaliteli bir hayat sürdürmesi bizlerin önceliği olmaya devam edecektir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve herkese sağlık dolu günler diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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