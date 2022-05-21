Daha az acı ve kesiyle yapılan bypass yöntemi: Minimal İnvaziv Bu yöntem hastanın günlük hayatına daha hızlı dönmesine olanak sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daha az acı ve kesiyle yapılan bypass yöntemi: Minimal İnvaziv Bu yöntem hastanın günlük hayatına daha hızlı dönmesine olanak sağlıyor

İHA

Daha az acı ve kesiyle yapılan bypass yöntemi: Minimal İnvaziv Bu yöntem hastanın günlük hayatına daha hızlı dönmesine olanak sağlıyor

1970’li yıllardan beri uygulanan klasik ve güvenli bir tedavi yöntemi olan koroner bypass cerrahisi, gelişen teknolojiyle beraber daha az acı ve kesikle gelişmiş operasyon imkanı sunuyor. Klasik yöntemin yanı sıra hastaya ameliyat sonrasında daha fazla konfor sağlayabilen minimal invaziv bypass yöntemi hakkında Kalp Damar Cerrahi Op. Dr. Murat Güçlü Elevli bilgilendirdi.
İnsanlarda en sık görülen sağlık sorunların başında gelen koroner arter hastalığı 1970’li yıllardan beri klasik ve güvenli bir yöntem olarak görülen koroner bypass cerrahisi ile tedavi ediliyor. Teknolojinin gelişmesiyle ivme kazanan sağlık sektöründe de yeni tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Teknolojinin katkılarıyla klasikleşmiş olan ameliyatların yerine; daha az kesilerle, hastaların canını daha az yakacak lokal bölgelere müdahaleler yapılıyor. Bu çerçevede göğüs kemiği kesilmeden bypass olanağı ise daha az kesi ile minimal invaziv yöntemi ile gerçekleştiriliyor.
Özel Adatıp Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Op. Dr. Murat Güçlü Elevli, 1980’li yıllarda Amerika’da ortaya çıktıktan sonra uzun bir süre popülerliğini yitiren ve daha az kesi ile yapılan mimimal invaziv koroner bypass ameliyatının uzun yıllar sonra tekrardan gündeme geldiğini söyledi. Bu konuda öncülerden biri olan Ukraynalı cerrah Prof. Dr. Oleksandr Babliak’ın kliniğine giderek tekniği öğrendiğini aktaran Elevli, bu ameliyatın her hastaya yapılmadığını, tetkikler neticesinde uygun görülen hastalarda yapıldığını aktardı.

“Teknolojinin katkılarıyla bazı müdahale olanaklarımız ortaya çıkmaya başladı”
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sektörün de geliştiğini belirten Özel Adatıp Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Op. Dr. Murat Güçlü Elevli, “Koroner arter hastalıkları en sık görülen sağlık sorunlarından bir tanesi. Bu hastalıkların tedavisinde de koroner bypass cerrahisi 70’li yıllardan beri uygulanan klasik ve gayet güvenli bir tedavi yöntemi. Fakat tabi her şey durduğu yerde durmuyor, teknoloji ilerliyor. Bu ilerlemeyle birlikte sağlık hizmetlerinde de koroner bypass cerrahisinde de yeni gelişmeler var. Teknolojinin katkılarıyla artık klasikleşmiş olan ameliyatların yerini daha az kesilerle, hastanın canını daha az yakacak şekilde bazı müdahale olanaklarımız ortaya çıkmaya başladı. Diğer yöntemde olduğu gibi buda açık kalp ameliyatı şeklinde geçiyor. Kalpakciğer makinesine bağlanarak yapılan bütün ameliyatlar açık kalp ameliyatıdır. Dolayısı ile kesi yandan veya önden olmuş bu açık kalp ameliyatı terimini değiştirmiyor. Fakat göğüs kemiğinin kesilmemiş olmasından dolayı, göğüs kafesinin körük mekanizması çokta fazla bozulmamış oluyor ve böylelikle hastaların ameliyattan sonraki dönemdeki konforları çok daha fazla oluyor” dedi.

“Kontrollü olmak ve bilimsel verileri takip etmek lazım”
Minival İnvaziv bypass cerrahisi hakkında açıklamalarda bulunan Elevli, “Bütün hastalara bu şekilde yaklaşmak çok doğru olmayabilir. Bu teknikler henüz daha yeni ve bunların uzun dönem sonuçları ile ilgili elimizde çokta fazla bir yayın yok. Ama tabi yayın yok diye yapmayalım da olmaz. Dolayısı ile kontrollü bir şekilde daha seçilmiş ve uygun gördüğümüz hastalardan başlayarak bu yöntemi kullanmayı tercih edebiliyoruz. Bizim elimizde bir altın standart yani klasik koroner bypass ameliyatı var. Türkiye’de senede 15 bin civarında hastaya uygulanan ve gayet başarılı sonuçları olan, yüzde 1’in altında ölüm oranları olan, sakatlanma oranları çok düşük olan bir cerrahi yöntem. Bu bizim altın standartımız. Amacımız; küçük kesiyle bypasslarda da aynı kalite ve başarıyı yakalayabilmek. Bunu yaparken biraz temkinli davranıp git gide daha çok hastaya bunu uygulama yolunda gidiyoruz. Ama tabi hep kontrollü olmak ve bilimsel verileri takip etmek lazım” diye konuştu.

“Bu yöntemi tetkik ettik ve öğrendik”
Uzun yıllar pek fazla popüler olmayan fakat son yıllarda yeniden gündeme gelen yöntemi yerinde öğrendiğini belirten Elevli, “80’li yıllarda aslında ilk Amerika’da ortaya çıkmış olan bu küçük kesiyle bypass yöntemleri bir ara pek fazla yapılmaz hale geldi. Son zamanlarda özellikle Ukrayna Kiev’den ünlü bir cerrah hocamız var; Prof. Dr. Oleksandr Babliak. Onun popülarize ettiği bir yöntem olarak tekrardan ortaya çıktı. Biz de bu bağlamda Ekim ayında, kendisinin Kiev’deki kliniğine konuk olduk. Orada bu yöntemi tetkik ettik ve öğrendik. Döndükten sonra da uygun hastalarımızda bu yöntemi uygulamaya başladık Adatıp Hastanemizde” şeklinde konuştu.

“Daha rahat bir yaşam konforu ameliyattan hemen sonra elde edilebiliyor”
Yapılan ameliyatın avantajlarından söz eden Elevli, “Klasik bypass ameliyatlarında göğüs kemiği kesilerek ameliyat yapılıyor. Bu da yaklaşık 2025 santimetrelik bir kemik kırığı anlamına geliyor. Bunun kaynaması da yaklaşık 6 ila 8 haftalık bir süre alıyor. Bu durumda hastanın ameliyattan sonra sağa sola dönme hareketlerinde kısıtlama olabiliyor. Bu da hastanın ameliyat sonrası yaşam konforunu oldukça kısıtlayan, azaltan bir şey. Küçük kesiyle bypass ameliyatları, kaburga arasından ufak bir kesiyle yapıldığı ve göğüs kemiğinin de bütünlüğü bozulmadığı için hem göğüs kafesinin körük mekanizması bozulmamış oluyor böylelikle hastanın nefes alıp vermesinde bazı zorluklar yaşıyorduk bu biraz daha azalmış oluyor hem de hasta istediği gibi sağına soluna dönebiliyor. Daha rahat bir yaşam konforu ameliyattan hemen sonra elde edilebiliyor. Bu da hastanın daha çabuk bir şekilde normal hayatına dönmesine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bilal Soykan: “Kara Mürver’in merkezi Akyazı olacak” 63 kadına 3 bin 465 adet fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Başkan Bilal Soykan: “Kara Mürver’in merkezi Akyazı ...
Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
YEREL HABERLER Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş ...
Sakarya Büyükşehir Basketbolda hedef galibiyet
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Basketbolda hedef galibiyet
Sağlık Sokağı’nda sunulan hizmetlerden binlerce vatandaş yararlandı
YEREL HABERLER Sağlık Sokağı’nda sunulan hizmetlerden binlerce ...
YADEM yaşlıların hep yanında
YEREL HABERLER YADEM yaşlıların hep yanında
Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz ve ekibi Sakarya’ya geliyor
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz ve ekibi Sakarya’ya ...
Türk müziği konseri sanatseverleri mest etti
YEREL HABERLER Türk müziği konseri sanatseverleri mest etti
SUBÜ’de kültür ve fotoğraf temalı söyleşi
YEREL HABERLER SUBÜ’de kültür ve fotoğraf temalı söyleşi
Başkan Bilal Soykan: “Şampiyonlarımız bizi gururlandırdı”
YEREL HABERLER Başkan Bilal Soykan: “Şampiyonlarımız bizi ...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Yerlilik ve millilik çağlar ötesi bir idealdir”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Yerlilik ve ...
Kayıp 2 arkadaş olayında sevgiliye gözaltı Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayıp 2 arkadaş olayında sevgiliye gözaltı Kayıp ...
Önce kuaför, ardından da ifadesi alınan arkadaşı sırra kadem bastı (2)
YEREL HABERLER Önce kuaför, ardından da ifadesi alınan arkadaşı ...
Önce kuaför, ardından da ifadesi alınan arkadaşı sırra kadem bastı
YEREL HABERLER Önce kuaför, ardından da ifadesi alınan arkadaşı ...
Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki belediye otobüsü alev alev yandı
Minikler Trafik Park’ta hem öğreniyor hem de eğleniyor
YEREL HABERLER Minikler Trafik Park’ta hem öğreniyor hem de ...
Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
YEREL HABERLER Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ...
112 ekibinden örnek davranış Hastanın yorganından düşen 10 bin lirayı polise teslim ettiler
YEREL HABERLER 112 ekibinden örnek davranış Hastanın yorganından ...
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi
YEREL HABERLER Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker ...
Sakarya’da ‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’ 3 bini aşkın öğrenciye spor malzemeleri teslim edildi
YEREL HABERLER Sakarya’da ‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’ 3 bini aşkın ...
Çocuk Hakları Ağaçlandırma Alanı’nda fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Çocuk Hakları Ağaçlandırma Alanı’nda fidanlar ...
Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin getirdiği kazalar kamerada
YEREL HABERLER Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin getirdiği kazalar ...
19 Mayıs Sakarya’da coşkuyla kutlandı, gösteriler büyük alkış aldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Sakarya’da coşkuyla kutlandı, gösteriler ...
D-100’de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı Önce hafif ticari araca sonra sinyalizasyon direğine çarparak karşı şeride geçti Hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER D-100’de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.