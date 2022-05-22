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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüce: “Çeyrek asırdır süren başarının asıl mimarı kadınlardır”

İHA

Başkan Yüce: “Çeyrek asırdır süren başarının asıl mimarı kadınlardır”

Kadınların AK Parti’nin çeyrek asırdır süren başarısının ve kazanılan tüm zaferlerin asıl mimarı olduğuna vurgu yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Toplamda 40 kadının dahil olacağı Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor projesini hayata geçiriyoruz” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez ve MKYK üyelerini makamında ağırladı. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyelerinden oluşan heyetle teşkilatla ilgili yürütülen çalışmaları görüşen Yüce, hediye takdiminde bulundu. Yüce daha sonra AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından Orhangazi Kültür Merkezi’nde organize edilen “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programına katıldı. Toplantıda AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Atabek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Genel Merkez Kadın Kolları Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Burcu Gökalp, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Semra Sarıdağ Cengiz, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Büşra Aktaş ve çok sayıda teşkilat mensubu kadın katıldı. Başkan Yüce, Sakarya için yürütülen çalışmalardan bahsettiği partinin kadın üyelerine yarınların Türkiye’si için gösterdikleri çaba sebebiyle teşekkür etti. Burada söz alan Yüce, kadınların AK Parti’nin çeyrek asırdır süren başarısının ve kazanılan tüm zaferlerin asıl mimarı olduğuna vurgu yaptı. Büyükşehir belediyesi bünyesinde çalışan kadınların ‘sıfır atık’ , ‘halı üretimi’ , ‘Hanımeli Pazarı’ ve kooperatiflerde yaptıkları çalışmaları anlatan Yüce, ciddi bir aşama kaydedilen ‘Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor’ projesiyle 40 kadına daha istidamın sağlanacağı haberini paylaştı.

“Kadınların yeteneğini fırsata çeviriyoruz”
Büyükşehir belediyesi bünyesinde kadının yeteneğini fırsata çevirerek istihdamın oluşturularak ekonomiye destek sağlanan projeleri anlatan Yüce, “Gönül belediyeciliği şiarıyla ekonomi, sosyal yaşam, altyapı ve üstyapı, kültür ve sanat gibi alanlarda insana dokunan her konuda faaliyet gösteriyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın hayatın her noktasında gösterdikleri başarıyı yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Kadınlarımızın iş hayatında yerlerini sağlamlaştırmaları için ve ekonomiye, üretime katkı sağlamak adına 6 farklı kadın girişimci kooperatifi kurduk. Kooperatiflerimiz eliyle kadınlarımızın yeteneklerini fırsata çeviriyor; kadın girişimcilerimizin iş hayatında karşılarına çıkabilecek engelleri kurumsal bakış açısıyla aşmalarını amaçlıyoruz” dedi.

40 kadının dahil olacağı proje hayata geçiyor
Kadınların iş sahibi olması, üretime katılması için yeni projeler yürüttüklerini belirten Yüce, “Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Yağcıbedir Halı üretim geleneğini devam ettiriyoruz. Atölyeler ile üretime başladık. Kadınlarımıza iş hayatında destek olmak, onlara meslek edindirmek için kuruduğumuz 3 kooperatifimizi de bu projeye entegre ettik. Böylece hanımlarımız hem meslek öğreniyor hem de şehir ekonomisine katkı sağlıyorlar. Atıktan Hayata Projesi çerçevesinde kurduğumuz kadın kooperatifimizde atıklarımızı geri dönüştürüyor ve form vererek yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Tamamen atık gazete kağıtları, karton kağıt ve kağıt hamuru kullanarak sepet, tepsi, çanta, dekoratif süs eşyaları ve saksı gibi evde kullanılabilen her türlü ürünün üretim yapıyoruz. Hanımeli Pazarı merkezimizi adeta bir sanat galerisi gibi tasarladık. Ekonomiye destek olmaları amacıyla 18 kadın ve 4 genci sürekli istihdam edecek, toplamda 40 kadının dahil olacağı Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor Projesini hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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