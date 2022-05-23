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Bakanlar Soylu ve Kirişçi, otobüs kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesine katıldı

İHA

Bakanlar Soylu ve Kirişçi, otobüs kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesine katıldı

Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi neticesinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ömer Faruk Küçük, Sakarya’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin katılımıyla gerçekleşen cenaze töreni sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde AdanaNiğde Otoyolu Güney Köyü yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Konya’ya giden ve üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, üniversite öğrencileri İlayda Karakoca, Sude Naz Akkuş ve Ömer Faruk Küçük hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük (22) için memleketi Sakarya’nın Ferizli ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Sönmezışık Cami'nde öğle namazına sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında Küçük’ün ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

"Rabbim kamil iman ile bu dünyadan göçmeyi nasip etsin"
Namazın ardından konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Aslında en büyük nasihat ölümdür. Musalla taşında son yolculuğuna uğurladığımız Ömer Faruk kardeşimiz, hak yolunda rahmeti rahmana gidiyor. Onun son yolculuğunda görevimizi yapıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim başta baba, anne, kardeşler olmak üzere yakın akrabalarına sabır ihsan eylesin. Hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Bildiğiniz gibi Adana'da gençlik buluşması dönüşü elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ömer Faruk ile beraber diğer 2 kardeşimizi de ahiret yolculuğuna gönderdik. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Çok başarılı, mekatronik okuyan, çoklu mühendislik disiplininde eğitim alan başarılı bir kardeşimiz. O ömrünün baharında darül bekaya ihtiyat etti. Rabbim bizi de hak yolundan ayırmasın. Kamil iman ile bu dünyadan göçmeyi nasip etsin" dedi.
Kılınan namazın ardından protokol üyeleri ve vatandaşların omuzlarına alınarak cenaze aracına yüklenen Küçük’ün cenazesi, Ferizli İlçe Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, AK Partili milletvekilleri, gencin arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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