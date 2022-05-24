8 yıl hapis cezası vardı, denetimde yakalandı

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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde yakalandı.

Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede silahla yağma suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.Y., jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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