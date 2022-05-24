Ferizli’ye 6 bin metrelik yeni içmesuyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ferizli ilçesinde başlattığı çalışmalar neticesinde 6 bin metre uzunluğa sahip içmesuyu hattının yüzde 80’i tamamlandı. Yenilenecek olan içmesuyu hattı ile 15 mahallede toplam 10 bin nüfusa kaliteli içmesuyunu kesintisiz bir şekilde ulaştıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin muhtelif bölgelerinde altyapı yenileme ve yeni altyapı hattı çalışmalarını sürdürüyor. Ferizli İlçesinde başlatılan çalışmalar doğrultusunda eskiyen ve yetersiz kalan 6 bin metre uzunluğa sahip içmesuyu hattı revize ediliyor. Çalışmalar doğrultusunda 4 bin 800 metrelik kısmı tamamlanan yeni hatta çalışmalar sonlandığında ise Ferizli ilçesinde bulunan Ağacık, Bakırlı, Ceylandere, Osmanağa Çiftliği, Hocaoğlu, Konuklu, Kusca, Nalköy, Sarıahmetler, Teberik, Tokat mahalleleri, Kaynarca ilçesinde bulunan Gürpınar, Yeşilova, Büyükyanık mahalleleri ile Karasu ilçesine bağlı Üçoluk mahallesi kaliteli içmesuyuna kesintisiz bir şekilde ulaşacak. Çalışmalarında sona doğru gelinen proje tamamlandığında bölgede özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte yaşanan su kesintisi problemleri sona erecek.

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